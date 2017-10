George A. Romero: Zombies enthüllen Stern auf dem Walk of Fame

Bei jedem anderen Star wäre diese Geste wohl der Inbegriff des Makabren gewesen. Bei George A. Romero (1940-2017) hingegen passte sie wie die modrige Faust aufs Zombie-Auge. Der am 16. Juli 2017 verstorbene Regisseur hat posthum seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten und wurde bei der Verleihung von einem ganz besonderen Komitee vertreten. Eine Horde Untoter posierte vor und um den Stern jener Legende, die einst den modernen Zombiestreifen salonfähig machte und den Weg für Shows wie "The Walking Dead" ebnete.

Im Jahr 1968 mit gerade einmal 27 Jahren schuf er mit seinem Film "Die Nacht der lebenden Toten" den Zombie-Klassiker schlechthin. Später folgte noch "Dawn of the Dead" (1978), der 2004 ebenfalls sehr erfolgreich neu verfilmt wurde und in Deutschland schlicht auf den Namen "Zombie" hörte. Vier weitere Teile aus dem Zombie-Universum sollten noch folgen, der letzte davon 2009.

Bei der Verleihung seines Sterns waren neben fauligen Gesellen auch andere Größen des Horror-Genres anwesend. So hielten unter anderem Edgar Wright (43) und Greg Nicotero (54) Reden im Namen des Verstorbenen. Wright drehte die Zombie-Komödie "Shaun of the Dead" mit Simon Pegg (47), Nicotero arbeitet für "The Walking Dead".