Das benötigt ihr für eine gelungene Halloween-Party

Zum Gruseln? Für die gelungene Halloween-Party braucht es nicht nur die passende Horror-Deko und ein schaurig-schönes Kostüm. Mit diesen Helferlein zaubern Sie die richtige Stimmung in die verwunschene Bude.

Das Auge isst mit

Natürlich darf auf einer guten Party die richtige Verpflegung nicht fehlen. Für Halloween bieten sich da natürlich vor allem gruselige Speisen an. Mit den richtigen Küchenutensilien lassen sich aus normalen Gerichten richtige Horror-Mahle zaubern. So gibt es beispielsweise Puddingformen im Gehirn-Design, Formen für Totenkopfeiswürfel oder auch Backformen mit Skelett- und Spinnenmotiven.

Für die richtige Beleuchtung der Party sorgt eine thematisch passende Lichterkette. Auch hier gibt es allerhand unterschiedliche Versionen - vom Skelett bis zum Geist, vom Kürbis bis zur Spinne und von der Fledermaus bis hin zur Monsterklaue. Für jeden Gruselgeschmack ist etwas dabei.

Nebel ist immer gut

Was wäre ein Horrorfilm ohne Nebel? Ähnlich ist das auch auf einer guten Halloween-Party. Kleinere Nebelmaschinen gibt es schon zu deutlich günstigeren Preisen, wie mancher vielleicht glaubt. Zusammen mit etwas Nebelflüssigkeit sind Einsteigermodelle bereits für unter 50 Euro zu haben.

Das Einzige, was dann noch für die richtige Gruselstimmung fehlt, ist der passende Soundtrack. Egal ob Sie im Garten, in der Wohnung, im Partykeller oder sonst wo feiern, die einfachste Methode, um für Stimmung zu sorgen, ist eine Kombination aus Smartphone und Bluetooth-Lautsprecher. Einfach eine passende Halloween-Playlist bei Spotify oder Apple Music suchen und dann die Party mit einem tragbaren Lautsprecher von Bose, Libratone, JBL und Co. beschallen.

Beweglicher Grusel gefällig? Wer die Party noch mit einem coolen Gadget aufpeppen will, für den gibt es unterschiedliche Modelle einer abgetrennten, krabbelnden Hand - ganz nach Vorbild des eiskalten Händchens der "Addams Family".