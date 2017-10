Das passiert heute in "Alles was zählt" und "Berlin - Tag & Nacht"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Roswitha richtet für Britta ein Dating-Portal ein, weil sie Brittas Liebeskummer nicht länger ertragen will. Erst als Britta sieht, wie gefragt sie in dem Portal ist, lässt sie sich auf die Dates ein. Aber die Männer erweisen sich als Fehlschläge. Als Britta dann auch noch mitbekommt, dass selbst die alleinerziehende Ute schneller einen Mann abbekommt als das ehemalige Supermodel, ist es mit Brittas Beherrschung vorbei. Roswitha wird klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Ihre Lieblings-Soaps können Sie bei Magine TV auch streamen. Gleich hier anmelden!

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Felix erfährt, dass Marc über den Berg ist, verlässt er das Krankenhaus und besucht Lea in der Psychiatrie. Sie muntert ihn auf, doch als sie ihn küsst wird es ihm zu viel. Später, als ihm Sophia von ihren Gefühlen erzählt, überspielt er die Situation. Er merkt aber dennoch, dass da vielleicht mehr als Freundschaft ist.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nach dem großen Knall am Vorabend hat Kim die ganze Nacht vergeblich darauf gewartet, dass Nik nach Hause kommt. Stattdessen kommen Jacky und Pascal in die WG und werfen Kim vor, für den Streit zwischen den Jungs verantwortlich zu sein. Kim fällt aus allen Wolken, als selbst Pascal sich gegen sie stellt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Ronny und Marie sich ärgern, dass sie Dianas und Ingos Traumhochzeit auf dem Eis verbockt haben, schüren sie unbewusst Michelles Eifersucht. Deniz ist enttäuscht, als der Drogentest negativ ausfällt. Er ahnt nicht, dass Stephanie in Vincents Auftrag die Kraftpaket-Packungen ausgetauscht hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Tag ist gekommen, an dem Leon tatsächlich seine Anteile am Mauerwerk verkauft. Die Tinte auf dem Kaufvertrag ist noch nicht trocken, da überrascht ihn seine Crew mit einer spontanen Abschiedsparty, auf der Leon wie auch John daran erinnert werden, was für ein cooles Team sie all die Jahre waren. Bewegt versucht John wenigstens ihre Freundschaft zu retten.