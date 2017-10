VfL Wolfsburg - Hannover 96 im Live-Stream: DFB-Pokal online sehen, so geht's

Die zweite Runde im DFB-Pokal endet am Mittwoch auch im Live-Stream

VfL Wolfsburg spielt gegen Hannover 96, Leipzig trifft auf Bayern

Das Video oben zeigt, wie ihr die DFB-Pokal-Spiele online sehen könnt

DFB-Pokal im Live-Stream: Die zweite Runde bietet einige spannende Begegnungen am Mittwoch.

Da ist zum einen das Niedersachsen-Derby: Wolfsburg und Hannover treffen erst zum zweiten Mal im Pokal aufeinander. Der Aufsteiger und das Relegationsteam aus der vergangenen Saison stehen in der Bundesliga im Mittelfeld. Ab 18.30 Uhr entscheidet sich, wer im Pokal weiter mitspielen darf.

Übrigens das erste Pokalspiel entschied 1987 der VfL als Oberligist für sich - dabei spiele 96 da bereits in der Bundesliga.

Ein weiteres Bundesliga-Duell findet ab 20.45 Uhr statt: RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Der Meister und der Vize-Meister haben in der Champions League zu kämpfen und wollen beide auch in der Liga ganz oben mitspielen. Trotzdem: Am Mittwoch muss sich eine Mannschaft schon jetzt von einem möglichen Titel verabschieden.

Ein Blick in die Vergangenheit verrät: Ein ähnliches Duell hat der FCB vor knapp drei Jahren gegen Wolfsburg gewonnen. Der RB kam bisher nur einmal über die zweite Pokalrunde hinaus.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Am Mittwoch findet der DFB-Pokal vorwiegend im Pay-TV statt. Sky Sport 5 zeigt ab 18.20 Uhr VfL Wolfsburg - Hannover 96. Die Konferenz aller Mittwochsspiele bietet Sky Sport 1 ab 18.00 Uhr. Das Meister-Duell zeigt Sky Sport 4 ab 20.35 Uhr - und Das Erste bereits ab 20.15 Uhr im Free-TV.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der zweiten Runde auf Sky zu sehen.

Ob Sky oder ARD - Internetnutzer können die Spiele auch im Live-Stream sehen. Auf Sky Go gibt es alle Übertragungen des Pay-Senders für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an. Das Erste bietet auf der Homepage einen kostenlosen Live-Stream an.

► Pokal-Spiele auf Sky Go sehen (kostenpflichtig)

► Das Erste online sehen, hier geht's

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

► Hier geht es zu Amazon Music unlimited (kostenpflichtig)