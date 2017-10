TV-Tipp: Darum geht's in "Die nackte Wahrheit" auf ProSieben

20:15 Uhr, ZDFneo: Ein starkes Team: Unter Wölfen, Krimi

Wolfshaare an den Leichen von mehreren Männern, die jeweils mit einem gezielten Messerstich ermordet wurden, führen das "starke Team" zunächst in die Irre. Sie vermuten, dass der Mörder mit lebenden Wölfen zu tun hat. In Sputniks neuem Lokal "Jungle World" wird passenderweise das Fleisch wilder Tiere angeboten. Otto (Florian Martens) und die "Team"-Kollegen nehmen die Ermittlungen auf. Verena hat sich bei Renovierungsarbeiten verletzt. Weil Otto (Maja Maranow) und die "Team"-Kollegen deshalb zunächst ohne sie ermitteln, kann sie später undercover auf einem Campingplatz recherchieren.

"Freundschaft Plus" und viele weitere Filme können Sie bei Amazon Prime sehen - hier geht's zum kostenlosen 30-Tage-Test

20:15 Uhr, Sat.1: The Taste, Castingshow

Die heutige Show steht ganz unter dem Motto "Fish & Friends": Die Kandidaten müssen aus Goldforelle, Tintenfisch, Hummer oder Wolfsbarsch ein Gericht auf den Löffel zaubern, das die Jury überzeugt. Wer kocht Kreatives mit Jakobsmuschel, Taschenkrebs und Seeigel? Und wem gelingt eine schmackhafte Gemüsebeilage aus Algen? Gastjuror ist dieses Mal Hans Neuner, der sich bereits zwei Michelin-Sterne erkocht hat.

20:15 Uhr, ProSieben: Die nackte Wahrheit, Komödie

Die TV-Produzentin Abby (Katherine Heigl) sucht verzweifelt ihren Mr. Right. Keine Kompromisse, das ist ihre Devise. Ihr Nachbar Colin (Eric Winter) scheint wie für sie gemacht zu sein. Von ihrem neuen Kollegen Mike (Gerard Butler) erhält Abby wertvolle Tipps, um Colin zu erobern. Die beiden werden tatsächlich ein Paar, doch als Colin sie auf einer Geschäftsreise überraschend besucht, wird ihr klar, dass "perfekt" nicht immer perfekt bedeuten muss.

20:15 Uhr, kabel eins: 8 Blickwinkel, Thriller

Während seiner Rede im spanischen Salamanca wird der Präsident der Vereinigten Staaten von einem Attentäter angeschossen. Zeitgleich kommen bei einer Bombenexplosion etliche Menschen ums Leben. Mehrere Personen (Dennis Quaid, Forest Whitaker, Sigourney Weaver) haben die dramatischen Geschehnisse aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen; erst nachdem man dieselben 15 Minuten vor und kurz nach dem Anschlag aus der Sicht jeder einzelnen Person gesehen hat, kann man die schreckliche Wahrheit hinter dem Attentat erahnen.

20:15 Uhr, ProSieben: Freundschaft Plus, Komödie

Emma (Natalie Portman) und Adam (Ashton Kutcher): zwei Freunde aus Kindertagen, die plötzlich mehr aneinander finden. Nach Jahren eher flüchtiger Bekanntschaft landet Adam am Ende einer Party-Nacht in Emmas WG - und mit Emma im Bett. Eine Beziehung kann sich Emma aber nicht vorstellen, und so beschließen sie, einfach Freunde zu sein und ab und zu miteinander zu schlafen. Doch kann das auf Dauer ohne Gefühle und Verpflichtungen funktionieren?