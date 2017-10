Sophia Thomalla postet Bild in sexy Strapsen

Oh, là, là Sophia Thomalla (28, "Da muss Mann durch")! Die hübsche Berlinerin zeigt auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss viel Bein - gekleidet in sexy schwarzen Strapsen mit Spitze. In einer leicht anrüchigen Pose sitzt sie auf dem Bett, ihr Blick ist lasziv in die Kamera gerichtet. Was will uns Sophia mit diesem heißen Foto sagen? Sie kommentiert dazu: "Der wahre Grund, warum ich die Rolle bekommen hab." Typischer Thomalla-Humor. Doch ob dieses Posting zum jetzigen Zeitpunkt allerdings klug gewählt ist, ist fraglich. Aber wir wissen ja: Sophia Thomalla provoziert gerne.

Der wahre Grund, warum ich die Rolle bekommen hab. #enemefilm A post shared by S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) on Oct 24, 2017 at 4:33am PDT

Ihren Fans gefällt diese Freizügigkeit auf jeden Fall sehr gut. Innerhalb eines Tages wurde das Foto bereits über 71.000 Mal gelikt. In den Kommentaren heißt es "Sündhaft schön", "Tolle Frau" oder "so hot". Und auch ihre Follower beweisen Humor. Denn einer schreibt: "Aufregend! Kabelbrand im Herzschrittmacher..." - das dürfte auch genau Sophias Humor sein.