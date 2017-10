"The Voice Of Germany": Palina erhält eine Botschaft von Katy Perry

Einmal auf der großen "The Voice Of Germany"-Bühne stehen. Singen und hoffen, dass sich die Stühle der prominenten Coaches möglichst schnell umdrehen. All das sind Träume, die auch Palina Vereti (18) träumt. Einer Pressemitteilung von ProSieben zufolge, ist die Berlinerin Kandidatin der diesjährigen Casting-Staffel und hat sich für ihre Blind Audition den Hit "Chained To The Rythm" von Katy Perry (32) ausgesucht. Ob sie die Coaches, Sunrise Avenue-Frontmann Samu Haber (41, "Hollywood Hills"), Yvonne Catterfeld (37, "Für Dich"), Mark Forster (33, "Chöre") sowie Smudo (49) und Michi (49) der Fantastischen 4 ("Troy"), damit überzeugen kann?

Eines ist schon mal sicher, eine glaubt ganz fest an den Erfolg der 18-Jährigen. Kurz vor ihrem Auftritt erhält Palina von Moderatorin Lena Gercke (29) eine freudige Überraschung: Eine Videobotschaft von keiner Geringeren als Katy Perry selbst. "Hi Palina, hier ist Katy Perry. Viel Glück für deinen Auftritt bei 'The Voice of Germany'. Ich hoffe, es läuft so, wie du es dir wünscht", spricht die Sängerin der nervösen Kandidatin Mut zu. Diese kann ihr Glück kaum fassen. Ob Perrys Glückwünsche Palina wirklich den erhofften Erfolg bringen, gibt es am Donnerstag ab 20:15 Uhr zu sehen. Dann läuft auf ProSieben die zweite Runde der diesjährigen Blind Auditions von "The Voice Of Germany".

