Mit ihrem neuen Deal verdienen die Kardashians richtig viel Geld

Es ist der lukrativste Deal in der Geschichte des Reality-TV: Der Kardashian-Jenner-Clan hat einen 150 Millionen Dollar Deal unterschrieben, welcher ihre Show "Keeping Up With the Kardashians" um fünf weitere Staffeln verlängert. Das berichteten verschiedene US-Medien übereinstimmend. Die Show der wohl bekanntesten Familie läuft bereits in der 14. Staffel.

Kim bekommt den Löwenanteil

Wie alles begann sehen Sie in der ersten Staffel von "Keeping Up With the Kardashians"

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet sollen die Einnahmen aus dem Deal wie üblich unter den Geschwistern aufgeteilt werden. So bekommt Kim Kardashian (37) weiterhin mehr als alle anderen. Danach kommen Kourtney (38) und Khloé (33) und erst dann kommt Kylie Jenner (20), die trotz stetig steigender Popularität nur den vierten Rang in der Liste belegt. Traurig musst Kylie aber dennoch nicht sein, schließlich ist sie das einzige Clan-Mitglied, welches eine eigene Spin-off-Sendung ("Life of Kylie") hat.

Die Themen werden den Geschwistern sicherlich nicht ausgehen, erwarten doch sowohl Kim, und Khloé als auch Clan-Küken Kylie zurzeit Nachwuchs.