Das will die Halbschwester wirklich über Meghan Markle verraten

Meghan Markles (36, "Suits") Halbschwester hat ein Interview gegeben - und die Freundin von Prinz Harry (33) darin als "stark, sehr weltoffen, gebildet und elegant" bezeichnet. In "Good Morning Britain" sagte Samantha Grant (52) zudem über die US-Schauspielerin: "Ich denke, die Briten und die Welt werden überrascht sein. Es gibt so viel, was die Öffentlichkeit nicht weiß." Meghan Markle sei eine reizende und liebevolle Person.

Samantha ist die Tochter aus der ersten Ehe von Meghans Vater. Davon, dass sie und ihre Halbschwester zerstritten seien, wollte Samantha in dem Interview nichts wissen. Ein Insider hatte laut "People" jüngst erzählt, dass Markle keinen Kontakt zu ihren Halbgeschwistern habe. Schon seit Jahren gebe es keine Bindung mehr, hieß es da. Zumindest in der Öffentlichkeit findet Samantha jetzt aber nur gute Worte über die 36-Jährige und Prinz Harry: Die beiden könnten so viel zusammen erreichen - als Teil der Royals und bei ihrer wohltätigen Arbeit, meint sie.

Warum Markles Halbschwester so gerne Interviews gibt? Sie will schon mal Werbung für ihr geplantes Buch machen. Das soll "The Diary of Princess Pushy's Sister" heißen, wie sie erklärte. Allerdings seien die Gerüchte nicht wahr, wonach sie darin dreckige Wäsche waschen wolle. Sie wolle in ihrem Buch über die "Nuancen" ihres Lebens berichten. Und wohl auch über die ihrer berühmten Schwester und was es für diese bedeutete, eine dunkelhäutige Mutter und einen weißen Vater zu haben.

Sie will zur Hochzeit

Meghan Markle selbst hatte einmal in einem Text für "Elle" über ihre Herkunft geschrieben: "Was bist du? Diese Frage wird mir jede Woche, manchmal sogar täglich gestellt." In der Schule sollte sie ankreuzen, ob sie schwarz, weiß oder Latina sei. "Wenn das noch mal passiert, malst du einfach deine eigene Box", habe ihr Vater ihr geraten - Worte, die noch heute eine große Bedeutung für sie hätten, so die Schauspielerin.

Ihre Halbschwester Samantha, die in Florida lebt, erklärte zudem, dass sie nicht wisse, ob sie zur Hochzeit eingeladen werde, wenn sich Meghan Markle und Prinz Harry verloben: "Ich bin ganz schön weit weg, aber natürlich würde ich hingehen. Wir werden sehen."