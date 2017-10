"Jigsaw" im Kino: Darum geht's im achten Teil der "Saw"-Reihe

Jede Woche kommen neue Filme ins Kino - doch welche sollte man auf keinen Fall verpassen?

isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt euch hier jede Woche den Kinofilm der Woche vor. Wir haben für euch den absoluten Hingucker, den ihr nicht versäumen solltet. Eure Meinung könnt ihr außerdem mit Fans weltweit austauschen.

Von 2004 bis 2010 erschien jährlich und pünktlich zu Halloween ein neuer "Saw”-Streifen, der den Zuschauer zum Zittern brachte. Sieben Jahre später erscheint nun der neueste Teil und, wie gewohnt, wird auch dieser Film zur gruseligsten Zeit des Jahres alle zu Tode gruseln.

Der psychopathische Killer John Kramer, aber eher unter Jigsaw bekannt, ist eigentlich vor mehr als zehn Jahren gestorben. Doch überall in der Stadt tauchen plötzlich furchtbar entstellte Leichen auf, die darauf Hinweisen, dass Jigsaw zurück ist.

Ermittler tippen auf einen Nachahmer, doch keiner ist sich sicher, zumal gefundene Spuren zu Jigsaw fĂĽhren. Doch falls es sich um einen Nachahmer handelt, kommt er vielleicht sogar aus den Reihen der Ermittler?

Heftige Brutalität und Folter: Das ist der Inbegriff der "Saw”-Filme, weshalb die Altersfreigabe natürlich erst bei 18 Jahren liegt. Wer den Trailer gesehen hat (bzw. sich getraut hat, ihn anzusehen), der kann dieses Mal das Ausmaß des Horrors und Leides erahnen.

Die Regisseure Peter und Michael Spierig ("Daybreakers”, "Predestination”), die eineiige Zwillinge sind, haben vor nichts zurückgeschreckt und liefern mit den neuesten Foltermethoden ausdrückliche Bilder, die Slasher-Fans und generell Horror-Liebhabern ihren Kick verpassen werden.

Nur eine von vielen Foltermethoden, die auf die Opfer zukommt:

