Heidi Klum zeigt ihren BH und verteilt Judo-Tritte

Heidi Klum (44) hat einmal mehr ihr Modebewusstsein unter Beweis gestellt. Die Deutsche trug bei den InStyle Awards in Los Angeles einen trendigen, asymmetrischen Jumpsuit in Weiß-Schwarz von Vionnet Paris. Die schwarze Hälfte bestand dabei obenrum aus durchsichtigem Stoff - unter dem ein femininer, schwarzer Spitzen-BH ihrer Kollektion Heidi Klum Intimates durchschimmerte. Um ihre Taille war ein schwarz-grüner Gürtel geschlungen, der dem Outfit einen Hauch von klassischer Judokleidung verlieh - was Klum offenbar ganz genauso sah...

Ein bisschen Spaß muss sein

Sexy Jumpsuits in verschiedenen Farben finden Sie auch hier

Die 44-Jährige postete auf ihrem Instagram-Account ein kurzes Video, in dem zu sehen ist, wie sie in ihrem sexy Outfit einen Judo-Tritt in Richtung Kamera vorführt. "Ich liebe diesen Look", schrieb sie zudem zu einem Foto von sich auf dem roten Teppich. Die Haare trug Klum offen, jedoch streng und glatt nach hinten frisiert. Schmuck von Lorraine Schwartz, Schuhe von Stuart Weitzman und dezentes Make-up rundeten das Outfit perfekt ab.

Ready for 2017 @instylemagazine Awards!! @vionnet_paris @heidiklumintimates @lorraineschwartz @robzangardi @lindahaymakeup @hairbylorenzomartin A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Oct 23, 2017 at 7:59pm PDT

Heidi Klum hatte jedoch nicht nur Freude an ihrem Look. Sie schnappte sich auf der Party zum Beispiel Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (32) und verpasste ihm mit einem Filter kurzerhand rosa Panda-Öhrchen und einen dazu passenden Mund. "Niedlich", kommentierte sie die beiden Schnappschüsse. Sich selbst "schnitt" Klum mit Hilfe eines Filters blaue Ponys und tanzte ausgelassen durch die Nacht, wie ein weiterer Clip auf Instagram zeigt. Wie heißt es so schön? Ein bisschen Spaß muss sein!

Cute @lewishamilton A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Oct 23, 2017 at 10:27pm PDT