Giorgio Armani: Einer der größten Designern der Welt

Keine Frage - Giorgio Armani gehört zu den größten Designern der Welt. Auch die Promis sind große Fans des 83-Jährigen. Und von einer Schauspielerin wurde der Italiener nun in den höchsten Tönen gelobt, berichtet unter anderem "Female First". Cate Blanchett (48, "Carol") nahm am Montag in Los Angeles den "Style Icon Award" in Empfang - und diesen widmete sie kurzerhand Giorgio Armani.

"Ich muss unbedingt Herrn Armani danken, der eine Stil-Ikone an und für sich ist und der ein tiefgründiger Mentor für mich war", so die Schauspielerin. Außerdem schwärmte sie von den "außergewöhnlich und wunderschön entworfenen" Roben des Designers. Obwohl Armani schon so einige Hollywood-Stars eingekleidet hat, dürfte er sich über solche Worte ganz besonders freuen.

Das Eau de Toilette "Acqua di Gio" von Giorgio Armani können Sie hier bestellen