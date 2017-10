Frau ist erleichtert, als sie ihren Hund wiederfindet – doch dann fällt ihr Blick auf seinen Hals

Als Hund Louie spurlos verschwand, war seine Familie sehr besorgt

Doch Louie kehrte zurück - mit einer Nachricht auf einem Stück Karton an seinem Halsband

Hirtenhund Louie lebt auf dem Hof der Eltern von Marolyn Diver in Alexandra, Neuseeland. Die junge Frau erzählt auf Facebook, dass Louie eines Tages spurlos verschwunden ist.

Der Hund ist zwar schon früher oft weggelaufen, um das Farmland in der Umgebung zu erforschen. Seine Unternehmungslust ging jedoch mit dem Alter verloren, denn mit zwölf Jahren hatten seine Kräfte stark nachgelassen.

Daher waren Divers Eltern ziemlich besorgt, dass der Hund sich nicht mehr an den Rückweg erinnern könnte.

Erschöpft kam der Hirtenhund zurück zur Farm

Erst Stunden später tauchte Louie wieder auf: Er lief erschöpft und hechelnd die Einfahrt des Grundstücks entlang. Familie Diver war erleichtert, ihn zu sehen.

Doch ihre Freude hielt nur kurz an. Denn am Halsband ihres Hundes hing ein Stück Karton mit einer Nachricht.

“Zuerst dachte ich, er hat etwas angestellt. Er war aber auch so erschöpft, dass wir Angst hatten, dass ihm jemand etwas angetan hat”, sagte Diver gegenüber der amerikanischen Unterhaltungsseite “The Dodo”.

"Louie ist der Held des Tages"

Auf dem Stück Pappe stand: “Louie ist der Held des Tages! Er führte mich zu Maddy, die unter einem Haufen aus Ästen gefangen war. Danke, Rob”.

Es stellte sich heraus, dass die Nachricht von dem Farmer Rob stammte. Er lebt mit seinem Hund Maddy etwa eineinhalb Kilometer entfernt.

Auch Maddy war an dem Tag verschwunden. Der Farmer war dann bei seiner Suche auf Louie gestoßen, der Rob zu verstehen gab, dass er ihm folgen sollte.

Er führte Rob zu einem Haufen Ästen, unter denen Maddy gefangen war und half ihm, sie zu befreien.

Als Dankeschön schrieb der Farmer die Notiz und befestigte sie am Halsband. “Ich bin so stolz auf ihn”, sagte Diver, “Es scheint so, als ob Louie Lassie Konkurrenz machen könnte.”

