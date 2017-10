Rock'n'Roll-Legende Fats Domino ist gestorben

Fats Domino, der legendäre Sänger und Pianist aus New Orleans, der die 50er und 60er Jahre im Sturm eroberte, ist tot. Domino starb in New Orleans, umgeben von Freunden und Familie. Das teilte seine Tochter dem lokalen Fernsehsender WWLTV mit. Seine Hits wie "Blueberry Hill" oder "Ain't That a Shame" bleiben unvergessen. Er wurde 89 Jahre alt.

Domino verkaufte mehr als 65 Millionen Alben und erhielt 1987 den Grammy für sein Lebenswerk. 1986 wurde er in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Er war tief in New Orleans verwurzelt und hat nach dem verheerenden Hurrikan Katrina im Jahr 2005 viele öffentliche Auftritte für Hilfsaktionen gemacht.

Die größten Hits von Fats Domino gibt es hier