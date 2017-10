"Fack ju Göhte 3": Darum geht's im letzten Teil

Am 26. Oktober ist es so weit: Der #FinalFack kommt in die deutschen Kinos. Die Fans fiebern "Fack ju Göhte 3" schon lange entgegen. Die ersten beiden Teile haben sensationell vorgelegt und waren Zuschauermagneten. Sie belegen in der Liste der erfolgreichsten deutschen Filme die Plätze vier ("Fack ju Göhte 2") und fünf ("Fack ju Göhte") - mit jeweils über sieben Millionen Zuschauern. Die Erwartungen sind dementsprechend groß für den dritten und letzten Teil. Hält der Streifen, was im Trailer versprochen wurde? "Der größte Fack aller Zeiten" hieß es da. So viel sei bereits verraten: Es gibt einige Überraschungen...

Ärger an der Goethe-Gesamtschule?

Im dritten Teil herrscht Stress an der Goethe-Gesamtschule. Zeki Müller (Elyas M'Barek) will Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und die anderen Schüler zum Abitur bringen, allerdings sind die wenig kooperativ. Wegen mieser Zukunftsaussichten schieben sie Frust: Party und schwänzen ist angesagt statt lernen und die Schulbank drücken. Direktorin Gudrun Gerster (Katja Riemann) hat unterdessen ganz andere Probleme: Die Schule hat Imageprobleme, zu wenige Neuanmeldungen und es droht die Schließung. Außerdem stehen noch ein Anti-Mobbing-Seminar und ein Leistungstest an... Ob das gut geht?

Altbekanntes mit großen Emotionen

"Fack ju Göhte 3" setzt auf Altbekanntes: flotte Sprüche, Situationskomik sowie den Charme von Elyas M'Barek (35) und seiner "Arschloch-Gruppe". Wenn die FC-Bayern-Stars um Mats Hummels und David Alaba auf einmal durchs Bild joggen, passt das ebenso rein, wie wenn der kleine Justin im Superhelden-Outfit in Zeitlupe zu "I Believe I Can Fly" vom Dach springt oder Chantal und Ploppi (Lukas Reiber) auf unübliche Weise auf Tuchfühlung gehen - und dabei von der Omi überrascht werden. Sandra Hüller (39, "Toni Erdmann") fügt sich als Biggi Enzberger zudem nahtlos in den Cast ein und beweist ihr Comedy-Talent.

Die Dynamik zwischen den Schauspielern stimmt nach wie vor, die Witze funktionieren auf ihre übliche Art und Weise und das macht eben den Charme der ganzen Reihe aus. Sogar ernste Themen wie Mobbing können an der Goethe-Gesamtschule in Spaß ausarten, wenn sich nämlich die ganze Schule für ein Selfie auszieht, um ein Mobbing-Opfer zu unterstützen und aufzuheitern. Neben den üblichen Flausen, die Zekis Chaoten im Kopf haben, kommt "Fack ju Göhte 3" mit einer Botschaft daher: Schüler sollen Träume haben, an sich glauben und niemals aufgeben - dann klappt nicht nur das Abi.

Der #FinalFack zeigt sich überraschend pathetisch und sentimental. Verdrückt da am Ende etwa sogar Zeki Müller ein Tränchen? Es ist der letzte Teil und das wird gebührend gefeiert. Da kann man schon über die eine oder andere Schwäche im Drehbuch hinwegsehen. Alle weiblichen Fans werden zusätzlich entschädigt, denn Elyas M'Barek zeigt seinen durchtrainierten Körper in der Dusche. Kleiner extra Tipp an alle Kinogänger: Es lohnt sich nicht gleich aufzuspringen, sobald der Film zu Ende ist - die Outtakes bescheren nämlich noch weitere Lacher.

Fazit

Alle Fans der "Fack ju Göhte"-Reihe kommen im letzten Teil voll auf ihre Kosten. Ideal für alle Lehrer und Schüler, um dem echten Schulalltag zu entrinnen. Ein Flop dürfte der #FinalFack auf keinen Fall werden. Ob er die anderen beiden Filme übertreffen wird, bleibt abzuwarten. Der Hype wäre auf jeden Fall groß genug.