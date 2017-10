Daniela Katzenberger wird in ihrer neuen TV-Show Modeberaterin

Viel beschäftigte Katze! Erst kürzlich stellte Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (31, "Sei schlau, stell dich dumm") ihre eigene Zeitschrift vor, nun kommt sie schon mit dem nächsten Coup um die Ecke. Wie der Privat-Sender RTL II nun bekannt gab, bekommt die 31-Jährige eine neue TV-Show.

In "3 Boxen, dein Style" wird Katzenberger dabei zur Modeberaterin. Gemeinsam mit einem Fashion-Expertenteam bringt sie frischen Wind in den Kleiderschrank von Frauen, die sie um Rat in Sachen Mode gebeten haben. Und so läuft's: Nachdem sich die 31-Jährige ein Bild von der Kandidatin und ihrem Anliegen gemacht hat, kommen die Experten ins Spiel und stellen drei ganze Outfits zusammen, die die Kandidatin zu Hause unter die Lupe nehmen kann.

"Eine Tussi speckt ab: Tipps, Tricks und das perfekte Katzenfutter für die Traumfigur" von Daniela Katzenberger können Sie hier bestellen

Hat sie sich für eines entschieden, bekommt die Kandidatin zudem noch ein Makeover einer Profi-Visagistin, das dem Look den letzten Schliff verleihen soll. Produziert wurden 20 Episoden von "3 Boxen, dein Style" und RTL II strahlt die Show ab dem 20. November montags bis freitags um 16 Uhr aus.