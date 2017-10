"Entdecke die Mandy in dir": Nadja Auermann darf sich austoben

So ein richtig schönes Ekel spielen - für Schauspieler muss es zuweilen keinen größeren Spaß an der Arbeit geben. In der neuen Sat.1-Komödie mit dem Arbeitstitel "Entdecke die Mandy in dir" darf sich Model und Darstellerin Nadja Auermann (46) genau als solches austoben. Schließlich mimt sie in dem TV-Film, der voraussichtlich Mitte November abgedreht sein wird, die einflussreiche Mode-Designerin Agnes van Beuyten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Karriere ihrer aufstrebenden Nachwuchs-Kollegin Mia Milana (Anna Fischer, 31, "Wir sind die Nacht") wo es nur geht zu sabotieren.

Das Haifischbecken namens Mode- und Modelwelt in einem Film zu thematisieren war genau der Aspekt, der Auermann von ihrem Debüt in einer Sat.1-Produktion überzeugte: "In einer gesellschaftskritischen Komödie mitzuspielen und dabei mein Business und mich selbst auf die Schippe zu nehmen, hat mich an der Rolle besonders gereizt." Zwar hat Anna Fischer im Film dank Frau Auermanns Figur wenig zu lachen, abseits der Kamera könnte sie aber nicht glücklicher über die Besetzung sein: "Nadja Auermann ist eine Mode-Ikone und eine bemerkenswerte Frau, ein Charakter, der seinesgleichen sucht."

Die Handlung

Unter dem Künstlernamen Mia Milana hat es Mandy Mutschke (Fischer) geschafft, sich unter Modebloggern zu einem Geheimtipp zu mausern. Ihr Traum, vom Plattenbau nach New York zu kommen, scheint zum Greifen nahe. Doch dann fällt ihr ausgerechnet ihre Mentorin, die einflussreiche Star-Designerin Agnes van Beuyten (Auermann) gnadenlos in den Rücken - aus Furcht, die Nachwuchs-Designerin könnte ihr den Rang ablaufen. Doch obwohl sie nach dem Verrat wieder ganz unten angekommen ist, denkt sie gar nicht daran, aufzugeben - und werkelt statddesen an ihrer eigenen Kollektion à la Berliner Plattenbau.

Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind unter anderem noch Steve Windolf als Mias Ex-Verlobter Leo zu sehen, dessen bester Kumpel Dennis wird von Rapper Eko Fresh gespielt. Wann genau die romantische Komödie von Regisseur Jan Markus Linhof den Weg ins Fernsehen findet, ist noch nicht bekannt.