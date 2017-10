Enrique Iglesias wird ein Zusatzkonzert in München geben

Da werden sich vor allem die weiblichen Fans freuen: Latino-Sänger Enrique Iglesias (42, "Sex And Love") kommt für ein Zusatzkonzert am 15. März 2018 nach München. Nachdem die Nachfrage für das Konzert am 5. Mai 2017 in Berlin so groß war, gönnt der Schmusesänger seinen Fans in Deutschland nun einen Nachschlag.

Der Vorverkauf startet am 26. Oktober um zehn Uhr - und schnell sein lohnt sich. Denn unter den ersten 1.000 Käufern auf muenchenticket.de werden zudem vier Meet & Greets verlost. Iglesias ist bereits seit drei Jahren mit seiner "Sex And Love"-Welttournee unterwegs. Zuletzt gastierte der Sänger vor 15 Jahren auf seiner "One Night Stand"-Tour in München.

