DFB-Pokal im Live-Stream: Hertha BSC - FC Köln online sehen, so geht's

Die zweite Runde im DFB-Pokal endet am Mittwoch auch im Live-Stream

Hertha BSC trifft auf FC Köln, Leipzig trifft auf Bayern

Das Video oben zeigt, wie ihr die DFB-Pokal-Spiele online sehen könnt

DFB-Pokal im Live-Stream: Erste und Zweite Bundesliga treffen aufeinander. Das ist das Besondere am Pokal.

Der FC Köln wird einem solchen Duell eher mit Sorgen entgegensehen: Sechs Mal warf ein Bundesligist die Domstädter aus dem Wettbewerb. Am Mittwoch trifft der FCK nun auf Hertha BSC.

Die Berliner werden sich aber wohl kaum in Sicherheit wiegen. Das bisher letzte Pflichtspiel im März entschied der FCK daheim für sich. Und beendete damit die Serie des BSC: Sieben Duelle lang war Hertha bis dahin unbesiegt.

Um 18.30 Uhr treffen die Teams wieder aufeinander.

Ein weiteres spannendes Duell steht in Bremen an. Werder kämpft derzeit in der Liga. Nun treffen die Bremer auf den TSG 1899 Hoffenheim, einen anderen Bundesligisten.

Der Europa-League-Teilnehmer tut gut daran, die Werder nicht zu unterschätzen. Bremen ist zuhause seit 35 Pokalspielen ungeschlagen - Rekord. Ob diese Serie nun endet, entscheidet sich ab 20.45 Uhr.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Am Mittwoch findet nur das Spiel zwischen Leipzig und München ab 20.45 Uhr im Free-TV statt. Das bedeutet: Andere Spiele gibt es für Daheimgebliebene im Pay-TV. Sky Sport 3 zeigt ab 18.20 Uhr Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Die Konferenz aller Mittwochsspiele bietet Sky Sport 1 ab 18.00 Uhr. Das Bundesliga-Duell zwischen Bremen und Hoffenheim zeigt Sky Sport 6 ab 20.35 Uhr.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der zweiten Runde auf Sky zu sehen.

Auf Sky Go bietet der Pay-Sender übrigens alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an. Das Erste bietet auf der Homepage einen kostenlosen Live-Stream an.

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

