Darum geht's heute in "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi hat Pacos Wagen endlich fertig. Er ist optimistisch, dass Paco bald aus dem Krankenhaus damit nach Hause fahren kann. Vernünftig drückt Sina auf die Optimismus-Bremse. Als ihr Chef sie sprechen will, befürchtet Sina, es könnte etwas mit Paco nicht in Ordnung sein. Doch Prof. Dr. Stöger hat herausgefunden, dass Paco mithilfe ihrer Zugangsdaten in die Studie gemogelt wurde. Wird Sina ihre Karriere aufs Spiel setzen oder Elli verpetzen?

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Die Geiselnahme in der Wache hält noch immer an, was alle beteiligten verzweifeln lässt. Zudem verschlechtert sich Marcs Zustand. Er wurde angeschossen und ringt mit dem Tod.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Eule fühlt sich von allen missverstanden, als weder Milla noch Meral verstehen, warum sie der Vertrauensbruch von Jannes so sehr verletzt. Eule glaubt nach den Absagen der Labels noch weniger an sich als vorher. Jannes hat ihrer Meinung nach ihre Musikkarriere zerstört.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz hat allen Grund zur Annahme, dass Vincent das Pumpwerk für Drogengeschäfte nutzt und steht kurz davor, das auch beweisen zu können. Vanessa ist durch die Fotos von Christoph und Linda verunsichert. Doch als Linda das Gespräch mit ihr sucht, kommt Vanessa ein ganz anderer Verdacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner freut sich auf einen entspannten Tag mit Johanna, als er zufällig auf Dr. Wolf trifft, der mit argen Gewissensbissen zu kämpfen hat. Vor seiner Tochter hat Gerner keine Zeit, Wolf zu beruhigen, allerdings glaubt er nicht, dass von Chris' ehemaligem Psychiater eine Gefahr ausgeht. Zumal dessen Gewissensbisse sicherlich nicht schwerer wiegen als die Angst vor dem Gefängnis. Doch dann steht Dr. Wolf plötzlich in Gerners Büro und will unbedingt mit ihm reden.