Regisseur schlug Anna Faris vor versammelter Crew auf den Po

Kein Tag verstreicht derzeit in Hollywood, an dem sich nicht eine neue Schauspielerin mit ihren Horror-Erfahrungen aus der vermeintlichen Traumfabrik an die Öffentlichkeit traut. So nun in Person von Anna Faris (40) geschehen, dem Star aus den "Scary Movie"-Streifen. Laut der US-amerikanischen Seite "E! Online" habe sie in ihrem eigenen Podcast "Unqualified" offenbart, von einem namentlich nicht genannten Regisseur mit voller Wucht auf ihren Hintern geschlagen worden zu sein.

Das besonders Schlimme an ihrer Erfahrung: Der Vorfall soll sich vor der versammelten Filmcrew zugetragen haben! "Ich drehte gerade eine Szene, in der ich auf einer Leiter stand. Ich sollte gerade ein paar Bücher aus dem Regal nehmen. Er hat mir vor den Mitarbeitern unglaublich hart auf meinen Arsch gehauen." Daraufhin sei sie so perplex gewesen, dass sie lediglich verlegen lachen konnte.

"Ich fühlte mich klein"

Zwar seien die anderen Anwesenden ähnlich irritiert davon gewesen, wie sie, gesagt habe aber niemand etwas - und so traute sich auch Faris nicht. Stattdessen versuchte sie, den Vorfall für sich selbst herunterzuspielen: "Es ist nicht so schlimm. Komm schon, Faris, reiß dich zusammen. Nicht der Rede wert", habe sie sich damals eingeredet. Doch das gelang nur bedingt: "Aber ich habe mich dadurch klein gefühlt. Und ihr wisst ganz genau, dass er das niemals beim männlichen Hauptdarsteller gemacht hätte."

Ihr Fazit sei dementsprechend ernüchternd ausgefallen: "Es muss eine Unzahl an Männern in Hollywood und vielleicht auf der ganzen Welt geben, die gerade ziemliche Angst wegen ihres strafbaren Verhaltens haben", zitiert die Seite die Ex-Partnerin von Schauspieler Chris Pratt (38, "Guardians of the Galaxy").