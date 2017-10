Sophia Thomalla: Ihr Ex hat eine neue Freundin

Andy LaPleguas (42, "Lewd Ferrigno") Ehefrau ist in Deutschland bestens bekannt: Sophia Thomalla (28, "Da muss Mann durch"). Tatsächlich hat der Rock-Star sein Herz aber längst an eine Neue verschenkt, wie er in den vergangenen Tagen besonders freigiebig auf Instagram kundgetan hat: "Zuhause ist, wo das Herz ist. Ich bin zu Hause", schrieb LaPlegua zum Beispiel am Sonntag unter einen Schnappschuss mit einer brünetten jungen Dame.

Home is where the heart is. I'm home❤️ @burndusteatrubber A post shared by ▪️ANDY LAPLEGUA (@andylapleguaofficial) on Oct 21, 2017 at 10:58am PDT

Die Musik von Andy LaPleguas Band "Icon Of Coil" können Sie hier gleich online streamen

Ein dreister Affront ist das allerdings mitnichten: Thomalla und LaPlegua hatten im März 2016 in den USA geheiratet - aber schon im Mai 2017 bestätigte die Schauspielerin der "Grazia", die Scheidung sei bereits eingereicht. Also dürfte Thomalla auch in Anbetracht der nicht minder romantischen Instagram-Antwort von Andy LaPleguas neuer Flamme ganz entspannt bleiben. "Ich zähle die Stunden, bis ich meinen Mann in Dallas treffe", erklärte die tätowierte Unbekannte vergangene Woche auf ihrem Account zu einem Pärchenfoto mit LaPlegua.

Counting down the hours until I meet my man in Dallas ✈️🖤@andylapleguaofficial A post shared by ⛓🎚⛓ (@burndusteatrubber) on Oct 14, 2017 at 9:57am PDT

Vermutlich freut sich Thomalla sogar für ihren Noch-Ehemann. Schließlich hat auch sie eine feste neue Beziehung. "Ja, sie ist meine Freundin", hatte Gavin Rossdale (51), Frontmann der Band Bush ("Black and White Rainbows") mit Blick auf Thomalla unlängst im Interview mit spot on news bestätigt. Und auch bei diesen beiden scheint das Glück zu regieren. "Eine deutsche Freundin zu haben, ist so positiv", freute sich der Rocker. Und fügte hinzu: "Ich bin sehr glücklich, sie ist toll."