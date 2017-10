Kabarettist Ottfried Fischer bekommt den Ehren-Comedypreis 2017

In seinem Regal thronen bereits vier "Goldene Romys", der "Bayrische Kabarettpreis" sowie der "Deutsche Fernsehpreis" für sein Lebenswerk. Doch am heutigen Dienstag kommt für Ottfried Fischer (63, "Pfarrer Braun") noch eine weitere Auszeichnung hinzu. Wie aus einer Pressemitteilung der Mediengruppe RTL hervorgeht, kann sich der pfundige Kult-Kabarettist über den deutschen Ehren-Comedypreis 2017 freuen.

Der Ehrenpreis soll dem Schauspieler am heutigen Abend in Köln verliehen werden. Ralf Günther (55), der Geschäftsführer der Köln Comedy Festival GmbH, begründet die Wahl des Preisträgers wie folgt: "Ottfried Fischer ist nicht nur einer der scharfzüngigsten, geistreichsten, lustigsten, kurzum: besten Kabarettisten Deutschlands, sondern auch ein herausragender Förderer des Humornachwuchses. Durch seine Größe, den Ruhm dafür zu nutzen, vielen Kollegen und Talenten zu helfen, wird Ottfried Fischer zum berechtigten Träger des Ehrenpreises des Deutschen Comedypreises 2017."

Die Sammlerbox mit 10 DVDs von "Der Pfundskerl" mit Ottfried Fischer finden Sie ganz einfach hier

Lustig sein, das kann er

Ob als Kriminalhauptkommissar Benno Berghammer in "Der Bulle von Tölz" oder als Moderator von "Ottis Schlachthof", Fischer überzeugte in jeder Rolle. Ende 2012 musste der Kabarettist jedoch aufgrund seiner Parkinsonerkrankung ein wenig kürzer treten. Nun überlässt Fischer vielversprechenden Nachwuchstalenten das Feld. Einer dieser Newcomer ist unter anderem Chris Tall (26). Der Jung-Komiker wird den Deutschen Comedypreis 2017 moderieren und durch den Abend führen. Ausgestrahlt wird die Preisverleihung am Freitag, den 27. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTL.