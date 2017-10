Fan-Girl fasst Harry Styles auf offener Bühne in den Schritt

Der Sexskandal rund um die Übergriffe Harvey Weinsteins (65) auf junge Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen hat Hollywood bis in seine Grundfesten erschüttert. Auch gegen Drehbuchautor James Toback (72) erheben derzeit mehr als 30 Frauen schwere Vorwürfe. Zugleich wurden aber auch Männer wie James Van Der Beek (40, "Dawson's Creek") und Terry Crews (49, "Brooklyn Nine-Nine") schon sexuell belästigt, wie sie selbst öffentlich machten. Dass beide Geschlechter Opfer von Belästigungen werden können, das musste Harry Styles (23, "Two Ghosts") nun während eines Auftritts erfahren.

Im Netz sind nun Clips eines Auftritts von Styles aufgetaucht, auf denen deutlich zu sehen ist, wie ein - vermutlich weiblicher - Fan dem One-Direction-Sänger mitten in den Schritt fasst, als dieser vor Konzertbesuchern auf der Bühne kniet. Der Sänger steht sofort auf und kehrt zur Mitte der Stage zurück. Zwar macht Styles mit seiner Show weiter und lässt sich nichts anmerken. Als er sich seinen Fans aber erneut nähert, sieht man, wie der Sänger mit der Hand, in der er nicht sein Mikro hält, seinen Schambereich schützt.

WTF!!! When your favorite artist is close to you, this does not justify you touching him in this way. #RespectHarrypic.twitter.com/0PdUGR6nN2

— ً (@___VXXIIS) October 22, 2017