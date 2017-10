Die Bilder des Künstlers John Holocraft halten unserer Gesellschaft gnadenlos den Spiegel vor

John Holocraft ist Künstler

Mit seinen Illustrationen zeigt er, was in unserer Gesellschaft falsch läuft

Im Video oben seht ihr mehr Illustrationen

Abhängigkeit von Technologie, Umweltverschmutzung, ein ungesunder Lebensstil - es gibt viele Dinge, die die moderne Gesellschaft beschäftigen. Oder zumindest beschäftigen sollten, wie der Künstler John Holocraft findet.

Mit einem Stil, der an Werbeanzeigen aus den 1950er Jahren erinnert, hält Holocraft die heutigen sozialen Probleme und das moderne Verhalten in seinen Illustrationen auf brutal ehrliche Weise fest und will damit wachrütteln.

Dieses Bild zeigt einen Riesen-Piranha aus Plastikmüll, der Jagd auf eine Schildkröte macht.



Die Botschaft dahinter ist klar. Die Ozeane sind eine gigantische Müllkippe für Kunststoffe. Tiere fressen die gefährlichen Überreste, die sie vergiften und ihre Mägen verstopfen.

Und das Problem wird größer. Hält der aktuelle Trend der Vermüllung ungebremst an, wird laut “Ocean Care” bis zum Jahr 2050 das Gewicht des Plastikmülls, der im Meer treibt, jenes der Fische übersteigen, die darin leben.

Diese Illustration zeigt einen Arzt mit einem Geldeinwurfschlitz im Rücken. Erst wenn man Geld einwirft, beginnt der Mediziner mit seiner Arbeit.



Holocraft prangert damit die die Zwei-Klassen-Medizin an - wer mehr Geld zur Verfügung hat, erhält in vielen Ländern auch eine bessere Behandlung.

(ujo)