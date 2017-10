DFB-Pokal im Live-Stream: Düsseldorf - Gladbach online sehen, so geht's

Die zweite Runde im DFB-Pokal beginnt am Dienstag auch im Live-Stream

Fortuna Düsseldorf spielt gegen Mönchengladbach, Magdeburg empfängt Dortmund

DFB-Pokal im Live-Stream: Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an. Dabei trifft Fortuna Düsseldorf im ausverkauften Stadion auf Borussia Mönchengladbach.

Dreimal standen sich die Teams im Pokal bereits gegenüber. Zuletzt vor ziemlich genau fünf Jahren. Damals flog die Borussia aus dem Wettbewerb raus.

Jetzt wird am Dienstag um 18.30 Uhr das Match zwischen Zweit- und Erstligisten angepfiffen. Drei weitere Spiele beginnen zeitgleich.

Ab 20.45 Uhr stehen nochmals acht Mannschaften auf dem Feld. Darunter der FC Magdeburg und Borussia Dortmund. Der BVB ist in der Ersten Bundesliga sehr erfolgreich gestartet. Und auch wenn es in der Champions League nicht besonders läuft, eine Niederlage im Pokal will der Titelverteidiger sicherlich vermeiden.

Und die Geschichte gibt dem BVB recht: Vor zehn Jahren standen sich Dortmund und der Drittligist aus Magdeburg bereits gegenüber. Dortmund setzte sich mit 1:4 durch.

Wie ihr den DFB-Pokal im Live-Stream sehen könnt

Am Dienstag findet der DFB-Pokal im Pay-TV statt. Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Mönchengladbach übernimmt Sky Sport 3 ab 18.20 Uhr. Die Konferenz aller Dienstagsspiele bietet Sky Sport 1 ab 18.00 Uhr. Magdeburg gegen Düsseldorf läuft ab 20.35 Uhr auf Sky Sport 4.

Wer kein Abo hat, kann mit einem Sky-Mega-Ticket die Möglichkeit erwerben, die Fußballspiele der zweiten Runde zu sehen.

Zum Beispiel auch im Live-Stream. Auf Sky Go bietet der Sender alle seine Übertragungen für Abonnenten und Sky-Ticket-Käufer auch online an.

Wer nun darauf hofft, die Spiele vollständig live zu hören - der benötigt ein "Music unlimited"-Abo von Amazon. Dort überträgt der Internet-Händler das DFB-Pokal-Spiel einzeln und in der Konferenz.

