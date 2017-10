Das passiert heute in "Berlin - Tag & Nacht" und "GZSZ"

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute kann sich Jonas' feindseliges Verhalten gegenüber Till nicht erklären. Als Jonas um eine Aussprache bittet und erneut kein gutes Haar an Till lässt, macht sie ihm klar, dass Till Teil ihres Lebens ist und immer bleiben wird. Wenn er das nicht akzeptiert, sieht Ute für sie beide keine Zukunft. Jonas springt schließlich über seinen Schatten und entschuldigt sich zu Utes Erleichterung bei Till.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Rüdiger Sophia um ein Date bittet, spielt sie ihm vor, in Felix verliebt zu sein. Als der wiederum sie darauf anspricht, küsst sie ihn, um zu zeigen, dass sie nur platonische Gefühle für ihn hat. Doch später muss sie sich eingestehen, dass da wohl doch mehr als nur freundschaftliche Gefühle für Felix sind.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Lisa ist schon morgens total nervös, weil sie am Abend ihr erstes Referat an der Uni hält. David erkennt, wie gestresst Lisa ist und will ihr helfen, den Kopf freizubekommen. Lisa lässt sich zögerlich darauf ein und hat tatsächlich eine Menge Spaß, als David sie auf einen BMX-Trail entführt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Diana lässt sich auf Ingos verrückte Hochzeitsideen ein, bis der jedoch erkennt, dass er damit vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Deniz gibt nicht auf, Vincent endlich das Handwerk zu legen. Als er einen brisanten Hinweis erhält, bringt Deniz sich jedoch ungeahnt in Gefahr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily sieht wenig Sinn in dem von Paul gebuchten Nähkurs, muss dann aber feststellen, dass sie das Niveau des Kurses komplett unterschätzt hat. Entnervt schmeißt sie hin und fängt sich eine verständnislose Ansage von Paul ein. Um es sich und Paul zu beweisen, trotzt Emily ihrer Nähmaschine einen simplen Topflappen ab und wagt sich damit wieder zurück zum Nähkurs.