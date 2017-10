Kim Kardashian und Kanye West könnten Zwillinge bekommen

Hat sich Kim Kardashian (37) auf Twitter verplappert? Dort fragte sie am Montag nach dem besten Doppelkinderwagen. Offenbar hat sie vor, so ein Modell zu kaufen. Die Fans spekulierten natürlich schnell, dass das nur bedeuten könne, dass die Leihmutter der 37-Jährigen mit Zwillingen schwanger sei. Kardashian hat bereits bestätigt, dass sie und Ehemann Kanye West (40, "Yeezus") Anfang des kommenden Jahres noch ein Mädchen bekommen.

Anyone know who makes the best double stroller? Not a tiny compact one but regular size.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 23, 2017