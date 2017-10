Alicia Silverstone begeistert in ikonischem "Clueless"-Outfit

Vor mittlerweile 22 Jahren ist die US-amerikanische Teeny-Komödie "Clueless - Was sonst!" erschienen, die in den 1990er Jahren so einige Fashion-Trends setzte. Hauptdarstellerin Alicia Silverstone (41) ist nun aus einem ganz bestimmten Grund nochmal in eines der berühmtesten Outfits des Films geschlüpft - in eine knallgelb-karierte Blazer- und Mini-Kombination.

Für die US-Erfolgsshow "Lip Sync Battle", in der sich Promis verkleiden und berühmte Performances aus Musikvideos nachstellen, zog Silverstone das farbenfrohe Outfit abermals an und posierte hinter den Kulissen mit Show-Moderatorin und Model Chrissy Teigen (31) und deren knapp 18 Monate altem Töchterchen Luna. Teigen postete das süße Foto bei Twitter. Sie könne vor lauter Aufregung ob der Aufnahme kaum schlafen, bekannte sie.

Hier sehen Sie noch einmal die kultige Teenie-Komödie "Clueless - Was sonst!"

How am I supposed to sleep? I think I've asked for 2 photos in my entire life. @AliciaSilv and beyonce pic.twitter.com/TBSEXqKTGp — christine teigen (@chrissyteigen) October 22, 2017

Welcher Song soll es sein?

Derzeit ist noch nicht bekannt, für welchen Song Silverstone das ikonische Outfit angelegt hat - vermutlich wohl nicht für eines der Lieder aus dem Soundtrack der Kultkomödie, sondern für einen Song der australischen Rapperin Iggy Azalea (27), die die gewagte Kombi im Musikvideo zu ihrem Hit "Fancy" trägt. Die wichtigste Frage stellten allerdings einige der Fans, die zahlreich das Twitter-Bild kommentierten: Wie schafft die Schauspielerin es nur, so jung auszusehen? Schließlich sind seit "Clueless" 22 Jahre vergangen.