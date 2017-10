Mel Gibsons Sohn: "Ich bin nicht so hässlich wie dieser Kerl"

Hollywood-Star Mel Gibson (61, "Get the Gringo") sieht auch mit 61 Jahren gut aus. Und diese Gene hat der Frauenschwarm wohl auch an seinen Sohn weitergegeben. Allerdings scheint Louie Gibson (29) seinem berühmten Papa in Sachen Schönheit so langsam den Rang abzulaufen.

Mit einem Foto von Mel Gibson in jungen Jahren wird die verblüffende Ähnlichkeit der beiden deutlich. Durchdringende, hellblaue Augen und wuschelige braune Haare zeichnen Vater und Sohn aus. Allerdings sieht sich der 29-Jährige gerne als eine verbesserte Version der Legende. "Ich bin nicht so hässlich wie dieser Kerl", scherzte Gibson Junior gegenüber dem "Daily Telegraph". "Ich sage, ich sehe viel besser aus als er", behauptete der Filmemacher mit einem Augenzwinkern.

Hier gibt es den Film "Hacksaw Ridge" von Mel Gibson