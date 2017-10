So spannend wird der Thriller "Der 7. Tag"

20:15 Uhr, ZDF: Der 7. Tag, Thriller

Sybille Thalheim (Stefanie Stappenbeck) wacht in einem fremden Hotelzimmer auf, in ihrer Hand ein blutverschmiertes Messer. Alles sieht danach aus, als habe Sybille einen Mord begangen. Panisch flieht Sybille. Was tun? Was ist passiert? Der Tote ist ihr verschollener Mann, der Notar Michael Thalheim. Vor anderthalb Jahren hat Michael sich mit 20 Millionen Euro an veruntreuten Mandantengeldern nach Südamerika abgesetzt. Obwohl ihre Trauer und Wut auf Michael grenzenlos sind, ist Sybille sicher, nicht die Mörderin ihres Mannes zu sein. Um ihre Unschuld zu beweisen, macht sie sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Die Kommissare Tanja Braungart (Josefine Preuß) und Rainer Warnke (Henning Baum) sind ihr bei jedem Schritt dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, Das Erste: Markencheck - Der Thermomix-Vorwerk-Check, Doku

Vom Staubsauger bis zum Thermomix - der Name Vorwerk steht für innovatives Design, das den Haushaltsalltag einfacher gestalten soll. Während der Kobold-Staubsauger schon seit Jahrzehnten als unverzichtbarer Helfer angepriesen wird, sollen mit dem Thermomix neue Maßstäbe in der Küche gesetzt werden. Wie aber erklärt sich der Hype um das teure Küchengerät? Der Thermomix-Vorwerk-Check untersucht, ob die Qualität der Produkte mit den hohen Preisen mithalten kann, prüft deren Alltagstauglichkeit und klärt darüber auf, wie fair das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern umgeht.

20:15 Uhr, ONE: Short Term 12 - Stille Helden, Drama

Grace (Brie Larson) ist Mitte 20 und Teamleiterin bei 'Short Term 12', einem Wohnheim für verhaltensauffällige Jugendliche. Sie liebt ihren Job und setzte alles daran, dass sich das Schicksal ihrer Schützlinge zum Besseren wendet. An ihrer Seite arbeitet ihr langjähriger Freund Mason (John Gallagher Jr.). Als eine Teenagerin eingeliefert wird, die durch ihr besonders gewalttätiges Verhalten aufgefallen ist, findet Grace schnell einen Draht zu ihr, da sie und das Mädchen ähnliche traumatische Erfahrungen teilen. Doch es gibt noch etwas anderes, das Grace mit sich herumträgt - und vor Mason geheim hält.

20:15 Uhr, arte: A.I. - Künstliche Intelligenz, Sci-Fi-Drama

In einer nicht allzu fernen Zukunft wurde die menschliche Reproduktion aufgrund der Ressourcenknappheit beschränkt, und der Entwicklung von Robotern ein höherer Stellenwert zugesprochen. David (Haley Joel Osment) ist ein wissenschaftlicher Durchbruch, denn er ist der erste "Mecha", der Liebe empfinden kann. In der Gestalt und mit der Psyche eines elfjährigen Jungen ausgestattet. Für die Swintons soll er die Chance sein, das Trauma um ihren ins Koma gefallenen Sohn Martin (Jake Thomas) zu überwinden. Als dieser jedoch überraschend ins Leben zurückkehrt, ist ihm der junge Android ein Dorn im Auge.

20:15 Uhr, kabel eins: Auf der Jagd, Actionthriller

Sam Gerard (Tommy Lee Jones), erfahrener Leiter eines Fahndungstrupps des U.S. Marshalbüros, ist bekannt für seine Hartnäckigkeit, mit der er flüchtige Verbrecher verfolgt. Daher wird er auch auf Mark Sheridan (Wesley Snipes) angesetzt, der zwei Agenten ermordet haben soll, den Absturz des Flugzeugs, das ihn ins Gefängnis bringen sollte, aber überlebt hat und seitdem auf der Flucht ist. Aber während der Verfolgung kommen Gerard Zweifel, ob Sheridan wirklich der ist, für den man ihn hält.