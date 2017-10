"The Walking Dead" im Live-Stream: "Der erste Kampf" (Staffel 8) online sehen, so geht's

"The Walking Dead" startet mit "Der erste Kampf" in die achte Staffel - auch im Stream

Im Original heiĂźt die 100. Episode "Mercy"

Das Video oben zeigt, wie ihr das Programm auf Sky Go abrufen könnt

"The Walking Dead" im Stream: Die 100. Folge der erfolgreichen Zombie-Serie ist zugleich der Auftakt der achten Staffel. "Mercy", also Barmherzigkeit, heißt sie im Original. Der deutsche Titel lässt jedoch viel mehr erahnen, auf was sich die Fans gefasst machen dürfen. Er lautet "Der erste Kampf".

Diesen führt der ehemalige Polizist Rick (Andrew Lincoln) an. Er motiviert die Menschen aus Alexandria sich gegen Negan (Jeffrey Dean Morgan) und die Saviros zu erheben. Die Hilltop-Kolonie und das Kingdom bereitet sich gemeinsam mit Ricks Gruppe auf den gefährlichen Kampf vor. Denn die Gegner sind den Helden zahlen- und waffenmäßig überlegen.

Wie ihr "The Walking Dead" im Stream sehen könnt

Am Sonntag, 23. Oktober, startet beim US-Sender ABC die achte Season. Knapp einen Tag später dürfen die deutschen Fans die synchronisierte Fassung im Pay-TV sehen. Fox zeigt den Staffelauftakt am Montag um 21 Uhr bei Sky.

Zeitgleich gibt es die Episode von "The Walking Dead" als Video-on-Demand auf dem Portal Sky Go. Zum Abruf benötigen Nutzer mit einem Sky-Abonnement wie auch mit dem Entertainment-Ticket - und haben wie bei der Ausstrahlung die Wahl zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung.

