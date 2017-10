Finn Wolfhard von "Stranger Things" feuert seinen Agenten

"Stranger Things"-Star Finn Wolfhard (14), der in der Netflix-Serie als Mike Wheeler zu sehen ist, hat sich von seinem Agenten Tyler Grasham getrennt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Grasham vorgeworfen, zahlreiche aufstrebende männliche Schauspieler sexuell belästigt zu haben. Die Agency for the Performing Arts (APA), für die er als Agent arbeitete, soll Tyler Grasham inzwischen beurlaubt haben.

In einer Erklärung der Agentur heißt es: "Die APA nimmt diese Anschuldigungen sehr ernst und untersucht diese Angelegenheit." Jung-Schauspieler Finn Wolfhard, der nun gezwungen ist, sich einen neuen Agenten zu suchen, wird sich dabei vermutlich nicht sehr schwer tun. Immerhin ist der 14-jährige Kanadier seit seinem Durchbruch mit "Stranger Things" ein gefragtes Gesicht in Hollywood. Auch in Stephen Kings Horrorfilm "Es" ist er seit kurzem im Kino zu sehen.

