Chris Hemsworth machte die Zusammenarbeit mit Cate Blanchett nervös

"Ich habe versucht, mich zu bestärken, indem ich zu mir sagte: Cate Blanchett kommt auf MEIN Set, es ist mein Film, ich bin Thor."

Da war der große Thor auf einmal ganz klein mit Hammer. Bei einem Fotoshooting für die australische "Vogue" gestand Chris Hemsworth (34, "The Huntsman & The Ice Queen") wie nervös ihn der Gedanke an die Zusammenarbeit mit Schauspielkollegin Cate Blanchett (48) machte. Egal wie oft er sich sagte "Ich bin die Nummer eins" habe er sich mit Hinblick auf Schauspielgröße Blanchett nicht so gefühlt, erzählte der 34-Jährige. Erleichtert stellte Hemsworth am Set von "Thor: Tag der Entscheidung" dann fest: "Sie ist wunderbar, normal, leicht zu handhaben und urkomisch."

Überzeugen Sie sich hier selbst von Cate Blanchetts Schauspielkünsten!