"Fack ju Göhte"-Premiere: Gizem Emre in grauem Longblazer

Der dritte und letzte Teil von "Fack ju Göhte" kommt am 26. Oktober in die deutschen Kinos. Am Sonntag feierte der Streifen Weltpremiere in München und Schauspielerin Gizem Emre (*1995) präsentierte sich in einem schicken, grauen Longblazer des Pariser Labels Tara Jarmon auf dem roten Teppich. Mit den grauen Karos lag sie voll im Trend und verbreitete französischen Chic in der bayerischen Landeshauptstadt. Der farblich abgestimmte Gürtel um ihre Taille brachte ihre schlanke Linie perfekt zur Geltung.

Unter dem Longblazer blitzte am Ausschnitt ein schwarzer, durchsichtiger Rollkragen hervor. Zu dem Outfit kombinierte Emre schwarze, spitze Pumps und eine dreifarbige Clutch. Ihre dunklen Haare hatte sie nach oben gesteckt, allerdings fielen ihr einige Strähnen rechts und links um das Gesicht. Knallroter Nagellack an den Fingern sowie ein raffiniertes Armband und dezentes Make-up rundeten den Look perfekt ab.

Graue Karos liegen voll im Trend - wie wäre es mit einem Tellerrock in dem angesagten Design? Gleich hier shoppen!