Alena Gerber zeigt sich in goldenem Kleid

Auf einer Veranstaltung in Hamburg zeigte sich Alena Gerber (28) in Gold. In einem sexy Minikleid verbreitete sie einen Hauch von Orient-Flair auf dem Gala-Abend. Über ein schwarzes Kleid legte sich ein transparenter Überwurf mit Fledermausärmeln. Den durchsichtigen Stoff zierten unzählige Pailletten, Steinchen und Perlen in Gold und Rosé. Zwei geschnürte Kordeln betonten ihre schlanke Taille. Gerber schritt mit hohen Peep-Toes über den roten Teppich. Die schwarz-goldenen Schuhe mit Ankle-Strap und Plateau betonten die langen Beine des Models.

Dazu kombinierte die 28-Jährige eine flache, rechteckige Hard-Case Clutch. Sie hielt die glänzende Tasche trotz silberner Tragekette lässig in einer Hand. Ein graphisches Armband und ein glitzernder Ring dienten als Accessoires. Rote Lippen und entsprechende Nägel setzten einen farblichen Akzent. Ihre blonden Haare trug Gerber in leichten Wellen offen.

In dieser goldenen Hard-Case Clutch können Sie Ihre wichtigsten Dinge verstauen