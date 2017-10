Katharina Schüttler im Interview über Diäten und Beauty-Tipps

Mit elf Jahren stand Katharina Schüttler (38, "Unsere Mütter, unsere Väter") bereits vor der Kamera. Heute ist die 38-Jährige aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Am heutigen Montag ist die Schauspielerin im ZDF-Thriller "Der 7. Tag" (20:15 Uhr) neben Stefanie Stappenbeck (43) und Josefine Preuß (31) zu sehen. Im Lifestyle-Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die zweifache Mutter über Diäten, Beauty-Tipps und von ihrer Suche nach der Duftemanzipation.

Können Sie kochen?

Katharina Schüttler: Ja, ich gebe mir die größte Mühe. Aber als mein Mann zum ersten Mal für mich gekocht hat, war ich froh, dass diese Bürde für alle Zeiten von mir abgefallen ist. Seitdem lasse ich mich liebend gern bekochen.

Machen Sie Diäten?

Schüttler: Ich habe noch nie eine Diät gemacht, um Gewicht zu verlieren. Es bereitet mir aber schon große Freude, tolle und gesunde Lebensmittel zu essen. Ich habe im letzten Jahr für einige Zeit weitestgehend auf Zucker verzichtet. Das richtet die Geschmacksnerven noch einmal ziemlich neu aus. Es ist toll mit einem Mal zu merken, wie süß eine Kirschtomate ist.

Was ist Ihr Lieblingsgericht speziell im Winter?

Schüttler: Buchweizen Porridge. Mit Nüssen und Äpfeln, Beeren und viel Zimt. Das Tollste an einem grauen, kalten Morgen. Und abends eine selbsterfundene Fischsuppe mit schwarzen Oliven, Tomaten und tatsächlich auch viel Zimt.

Was ist Ihr Lieblings-Getränk für den Winter?

Schüttler: Ingwertee, um warm zu werden und gesund bleiben. Bei Bedarf zum wieder gesund werden: ein spezielles Gebräu aus Zitronensaft, Kurkuma, Zimt, schwarzem Pfeffer und Manuka-Honig. Am Ende füllt man es mit heißem Wasser auf. Hilft immer.

Welche Kalorienbombe gönnen Sie sich manchmal?

Schüttler: Tiramisu. Von meiner Mama. Einfach das Beste.

Was ist Ihr größter Beauty-Tipp?

Schüttler: Gua sha, eine traditionelle chinesische Gesichtsmassage, bei der man morgens und abends das Gesicht massiert. Am liebsten mit den wirklich tollen Gesichtsölen von Kiehl's oder einfach Kokosöl aus dem Bioladen.

Wer ist Ihr Lieblings-Designer?

Schüttler: Perret Schaad. Weil einfach immer wieder alles umwerfend schön ist.

Und Ihr Lieblings-Parfum?

Schüttler: Calèche von Hermes, das Parfum meiner Mutter. Ich bin noch auf der Suche nach einer Duftemanzipation, bislang ist mir aber noch kein Parfum begegnet, das ich lieber mag.

Wer ist Ihr Fashion-Vorbild?

Schüttler: Zum Glück die Frau, die mich in Modefragen immer gut berät. Die großartige Stylistin Leena Zimmermann.

Welcher Style gefällt Ihnen bei Männern am besten?

Schüttler: Das ist total Typ-abhängig. Manchen steht ein Anzug, manchen nicht.

Was macht einen Mann für Sie attraktiv?

Schüttler: As simple as it is: Humor.

Was ist Ihr absolutes Must-have für den Winter?

Schüttler: Ein dicker, großer, weicher Schal von Perret Schaad. Die sind so groß, dass man sie auch als Decke benutzen kann. Und eine grobgestrickte Mütze von Christiane Buchholz.

Was ist Ihr Styling-Tipp bei starker Kälte?

Schüttler: Eine light-down Jacke unterm schönen Mantel versteckt. Ansonsten geht nichts über Wolle-Seide-Wärmewäsche.