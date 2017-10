Samu Haber präsentiert neue Single bei "Schlag den Henssler"

Als Coach bei "The Voice of Germany" verdreht Samu Haber (41) vor allem den weiblichen Fernsehzuschauern den Kopf. Nun wird der finnische Sänger bald noch in einer weiteren deutschen TV-Show zu sehen sein - allerdings nur für einen kurzen Gastauftritt. Wie ProSieben bekannt gab, wird Haber am 4. November zusammen mit seiner Band Sunrise Avenue bei "Schlag den Henssler" (20:15 Uhr) die neue Single "I help you hate me" präsentieren.

Am 30. September hatte TV-Koch Steffen Henssler (45) seinen Einstand bei "Schlag den Henssler" gefeiert - und die erste Runde erfolgreich hinter sich gebracht. Auch in der zweiten Ausgabe wird der 45-Jährige wieder in bis zu 15 Spielrunden gegen einen Kandidaten antreten, den die Zuschauer per Tele-Voting bestimmen. Es geht dabei um eine halbe Million Euro. Gewinnt Henssler erneut, wandert das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe.

