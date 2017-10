Justin Timberlake tritt beim Super Bowl 2018 auf

14 Jahre nach dem berühmt-berüchtigten Nippelgate kehrt Justin Timberlake (36, "Can't Stop the Feeling") auf die wohl größte Showbühne der Welt zurück: Der Sänger wird die Halbzeitshow des Super Bowls 2018 stemmen. Das gab der 36-Jährige in einem lustigen Video auf seinem Twitter-Account bekannt. Darin fragt ihn sein Kumpel, US-Talkshowmoderator Jimmy Fallon (43), ob er "Zeit habe". Nach einem längeren Wortspiel im Englischen mit "to have time" (zu Deutsch, Zeit haben) und "half-time" (zu Deutsch, Halbzeit) folgt ein Freudentanz der beiden Männer, da Timberlake offiziell die Halbzeitshow übernimmt.

Auf dem offiziellen Twitter-Account "SNF on NBC", der zu den Spielen der NFL (National Football League) auf dem US-Sender NBC twittert, wurde ebenfalls ein Video veröffentlicht. Darin erzählt Timberlake dem US-Sportreporter Mike Tirico (50), dass er nicht lange darüber nachgedacht habe, als er gefragt wurde, sondern "sofort aufgeregt" war.

Der Sänger versprach zudem, dass ein derartiges Kostümproblem wie im Jahr 2004 nicht noch einmal passieren werde. In der Halbzeitshow damals entblößte Timberlake aus Versehen eine Brust seiner Gesangspartnerin Janet Jackson (51), was als Nippelgate in die Geschichte einging.

Außerdem erklärte Timberlake, dass er sich bereits einige Performances aus den Jahren zuvor angesehen habe. Ob er allerdings wie Lady Gaga (31) im Jahr 2017 ins Stadion hineinspringen werde, bezweifle er. "Ich bin nun 36 Jahre alt, ich weiß nicht, wie viel davon ich noch machen kann", sagte er lachend. Er wolle die Chance nutzen, um mit seiner Performance die Menschen zu einen. Und er wünsche sich, dass er es schaffe, dass innerhalb dieser 12 Minuten jeder tanze. Der Super Bowl findet im Jahr 2018 am 4. Februar statt.