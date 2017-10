Bei einem Konzert in Mannheim hat Helene Fischer ihre Zuschauer umgehauen - und das nicht nur musikalisch

Denn die Sängerin exte auf der Bühne in wenigen Sekunden einfach einen Maßkrug Bier

Die Aufnahmen seht ihr im Video oben

Schlagersängerin Helene Fischer (33, "Herzbeben") weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann. Deutschlands Lieblingssängerin Helene Fischer kann singen, tanzen – und wie wir seit dem Wochenende wissen – auch ordentlich bechern!

Bei ihrem Konzert in Mannheim trank die 33-Jährige mal ebenso einen Bierkrug leer – in etwa 25 Sekunden. Auf Ex! Da staunten ihre Fans nicht schlecht. Veröffentlicht hat den Videobeweis die Instagram-Nutzer "Heleneandme".