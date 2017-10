"Full House"-Star John Stamos ist frisch verlobt

Verliebt, verlobt, verheiratet. Wer träumt nicht von solch einer märchenhaften Liebesgeschichte? Für John Stamos (54, "Scream Queens") soll diese bald schon Realität werden. Denn wie der "Full House"-Star nun bekannt gab, hat er erfolgreich Phase zwei erreicht. Er und seine Freundin Caitlin McHugh (31) haben sich verlobt.

Mit einem süßen Post auf Instagram verkündete der Schauspieler die frohe Botschaft. "Ich fragte... Sie hat Ja gesagt! ...Und wir lebten glücklich bis an unser Lebensende", kommentierte der Serien-Hottie eine Zeichnung der beiden Verliebten. Darauf stehen die zwei Arm in Arm vor dem Märchen-Schloss in Disneyland. Im Hintergrund erstrahlt ein funkelndes Feuerwerk. Gekrönt wird der Post durch ein aussagekräftiges Ring-Emoticon.

I asked...she said yes! ...And we lived happily ever after💍 A post shared by John Stamos (@johnstamos) on Oct 22, 2017 at 9:09pm PDT

Für Stamos ist es die zweite Ehe

Ganze sieben Jahre war der "Full House"-Star bereits einmal verheiratet. Von 1998 bis 2005 teilte er sein Liebesglück mit Schauspielerin Rebecca Romijn (44, "X-Men"). Die Ehe blieb jedoch zukunfts- und kinderlos. Nun scheint der 54-Jährige mit der 23 Jahre jüngeren McHugh die große Liebe gefunden zu haben. Stamos und McHugh sollen seit Anfang 2016 zusammen sein. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatte das Paar im darauffolgenden Juli, als sie eine Party im Rahmen der San Diego Comic Con besuchten. Es scheint, als haben die Solo-Tage des ewigen Junggesellen Stamos nun ein glückliches Ende gefunden.