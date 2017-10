"Ein halbnackter Mann hat mich begrapscht": Frauen berichten in der HuffPost von sexueller Belästigung und Gewalt

Sexuelle Belästigung und Gewalt sind für Frauen auf der ganzen Welt Alltag

Die HuffPost will darauf aufmerksam machen, wie viele Frauen schon solche Erfahrungen gemacht haben

Den Anfang macht Kristina, ihre Geschichte seht ihr oben im Video

#MeToo geht um die Welt. Unter dem Hashtag posten gerade Frauen auf der ganzen Welt ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Gewalt.

Laut der Organisation UNIFEM wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben vergewaltigt, geschlagen, zum Sex gezwungen oder auf andere Art und Weise missbraucht.

Trotz dieser erschreckenden Zahl, trotz vieler Aktionen zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen, ignorieren viele Menschen noch immer das Problem.

Deshalb will die HuffPost dem Problem ein Gesicht geben. Frauen haben uns erzählt, was ihnen widerfahren ist. Wir wollen damit darauf aufmerksam machen, wie furchtbar allgegenwärtig sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt für viele Frauen in unserem Land sind.

"Wieso hat er nicht Ihre Freundin begrapscht?"

Den Anfang macht Kristina aus München. Sie wurde vor einigen Jahren auf der Straße von einem fremden Mann begrapscht. Ihren Eltern hat sie davon bis heute nichts erzählt. Nicht zuletzt wegen der Reaktion der Polizei. Denn die Beamten spielten den Vorfall herunter und wollten Kristina nicht einmal glauben, dass der Mann sie und nicht ihre Freundin belästigt hatte - denn die habe doch viel größere Brüste.

Kristinas Geschichte seht ihr oben im Video.

Wenn auch ihr Ähnliches erlebt habt und wollt, dass eure Geschichte bekannt wird, schreibt uns eine Mail an katharina.schneider@huffpost.de. Damit helft ihr anderen Frauen, und macht ihnen Mut, auch ihre Geschichte zu teilen - damit sexuelle Belästigung keine Selbstverständlichkeit bleibt.

