Sohn von Uschi Glas wurde Opfer eines Überfalls

Ben Tewaag (41), der Sohn von Schauspielerin Uschi Glas (73), ist Opfer eines Überfalls worden. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, habe sich der Vorfall am Freitagnachmittag in Berlin ereignet. Der 41-Jährige sei auf dem Weg zum Bahnhof gewesen. Ein Dieb habe versucht, seinen Koffer zu klauen und ihn dabei verletzt. "Die Polizei war sofort zur Stelle. Sie wussten sehr schnell, wer der Täter war", so Tewaag zu "Bild".

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Tewaag bereits ein Foto von seiner Verletzung. Es ist ein tiefer Riss an seiner Lippe zu erkennen. Wie geht es ihm nach der Attacke? "Der Kopf ist noch dran, aber die Schmerzen sind schon krass. Die Lippe tut verdammt weh. So ein Überfall am frühen Nachmittag ist schon sportlich", erklärte Tewaag gegenüber "Bild" weiter. Gegen den Täter wird dem Bericht zufolge ermittelt.