TV-Tipps am Sonntag: "Grill den Profi", "The Voice of Germany"

20:15 Uhr, VOX: Grill den Profi, Kochshow

Tanja Szewczenko, Mateo Jasik und Annie Hoffmann treten gegen den Profikoch Roland Trettl an. Die Promis bringen ihr Lieblingsgericht mit, um mithilfe eines Koch-Coaches den Profi auf die Probe zu stellen. Denn der erfährt erst in der Show von seinem zu kochenden Gericht. Wer am Ende ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet nach jeder Kochrunde die anspruchsvolle Jury.

"Hänsel & Gretel - Hexenjäger" und viele weitere Filme können Sie bei Amazon Prime sehen - hier geht's zum 30-Tage-Test

20:15 Uhr, ProSieben: Hitman: Agent 47, Actionthriller

Agent 47 (Rupert Friend) ist ein Auftragskiller, der gentechnisch verändert wurde, um die perfekte Killermaschine zu sein. Er ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Forschung und seiner sechsundvierzig Vorgänger - mit noch nie da gewesener Stärke, Schnelle, Ausdauer und Intelligenz ausgestattet. Sein neuester Auftrag führt ihn nach Berlin, wo er eine Frau namens Katia (Hannah Ware) eliminieren soll.

20:15 Uhr, RTL II: Hänsel und Gretel: Hexenjäger, Fantasyaction

Als Kinder wurden die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) von ihren Eltern im Wald ausgesetzt und töteten dort eine grausame Hexe. Dieses Ereignis machte aus den Geschwistern in den folgenden Jahren die berühmtesten und unbarmherzigsten Hexenjäger ihrer Zeit. Gerade sind die beiden vom Augsburger Bürgermeister beauftragt worden, eine Reihe von Kindern zu finden, die offenbar von einer Hexe in den umliegenden Wäldern entführt wurden. Hänsel und Gretel müssen sich etwas Besonderes einfallen lassen, denn die Hexen planen ein Ritual, nach dem sie gegen die einzige wirksame Waffe immun wären - Feuer!

20:15 Uhr, Sat.1: The Voice of Germany, Castingshow

Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier sowie Neuzugang Mark Forster suchen die beste Stimme Deutschlands. Yvonne Catterfeld: "Ich freue mich sehr, auch dieses Jahr wieder als Coach dabei sein zu dürfen und mich erneut dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen. Auch dieses Mal wird es wieder aufregend für mich, wenn es in die Blinds geht ... So viele Stimmen, die nur darauf warten, gehört und entdeckt zu werden. Ich werde weiterhin mit viel Herzblut und Engagement für gute Stimmen kämpfen."

22:05 Uhr, ProSieben: Run All Night, Actionthriller

Jimmy Conlon (Liam Neeson) - bekannt als "Totengräber" - arbeitete jahrelang als Killer von Mafia-Boss Shawn Maguire (Ed Harris). Heute ist er ein mittelloser Alkoholiker, der von Maguire aus Freundschaft über Wasser gehalten wird. Als die Polizei erneut gegen ihn ermittelt, muss er sich entscheiden: Mafia oder Familie, zu der er keinen Kontakt hat? Als sein Sohn in Gefahr ist, weiß er jedoch genau, was zu tun ist.