Wem gehört die süße Kinderstimme auf Taylor Swifts neuer Single? Vielleicht Blake Livelys Tochter?

In der ersten Sekunde von Taylor Swifts (27) neuer Single ist zu hören, wie eine süße Kinderstimme "Gorgeous" (auf Deutsch: umwerfend) sagt. Die Fans der Sängerin spekulieren nun, dass sich Swift dafür die Stimme eines Kindes aus ihrem Freundeskreis ausgeliehen hat. Gerüchten zufolge soll es sich nämlich um die Stimme von James Reynolds (2), der Tochter von Blake Lively (30, "Gossip Girl") und Ryan Reynolds (40, "Deadpool") handeln.

Taylor reblogged this post on Tumblr saying only the fans at the secret sessions know who the baby voice in #Gorgeous is! pic.twitter.com/yRJx1uBly6 — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) October 20, 2017

Das Geheimnis offiziell gelüftet hat Swift bislang nicht. Und doch wissen einige offenbar Bescheid. Dafür spricht, dass sie den fragenden Tumblr-Post eines Fans kommentiert hat. "Das kleine Kind, das am Anfang 'Gorgeous' sagt. Ich glaube, das ist mein Lieblingspart trotz Taylor... Das ist so süß! Wer ist das?", hatte die Frage gelautet. Daraufhin hatte Taylor Swift mit "300 Leute wissen es" geantwortet. Vor dem Release der Single hatte die 27-Jährige zwei geheime Listening-Partys in ihrem Zuhause auf Rhode Island für ausgewählte Fans veranstaltet - und diesen dort verraten, wem die süße Kinderstimme gehört.