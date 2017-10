Das Kellerduell zwischen 1. FC Köln und Werder Bremen gibt es auch im Live-Stream

1. FC Köln - Werder Bremen im Live-Stream: Ein langer Sonntag steht den Fußball-Fans am neunten Spieltag bevor - und die international agierenden Mannschaften müssen ran.

Um 13.30 Uhr beginnt das Keller-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Erstmals in der Bundesliga-Historie treffen der FC und Werder als Tabellenletzter und Tabellen-17. aufeinander. Köln spielt zwar in der Champions League, hat aber in der Bundesliga bisher nur einen Punkt, Bremen weist vier Zähler auf. Beiden gelangen diese Saison lediglich drei Torerfolge.

Um 15.30 Uhr spielen der SC Freiburg und Hertha BSC. Nach der neuerlichen Europa-League-Pleite gegen Luhansk und nur einem Sieg in den vergangenen zehn Pflichtspielen droht der Hertha der Sturz in den Tabellenkeller. Der Tabellen-16. Freiburg hofft dagegen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Zum Abschluss trifft der VfL Wolfsburg auf den Europapokal-Verein 1899 Hoffenheim. Unter Neu-Trainer Schmidt spielten die Wolfsburger bislang viermal Unentschieden. Hoffenheim kommt mit dem Rückenwind des ersten Europapokalsiegs (3:1 gegen Basaksehir) nach Wolfsburg. Anpfiff zum Bundesligaspiel ist um 18 Uhr.

Wie ihr die Erste Bundesliga am Sonntag im Live-Stream sehen könnt

Die Bundesliga-Spiele am Sonntag gibt es für Daheimgebliebene im Pay-TV zu sehen. Auf Eurosport 2 HD trifft 1. FC Köln - Werder Bremen aufeinander. Ab 15.30 Uhr schaltet Sky Sport 3 zum Spiel SC Freiburg - Hertha BSC, Sky Sport 1 berichtet ab 17.30 Uhr über die Begegnung zwischen Wolfsburg und Hoffenheim.

Auch Internetnutzer können die Spiele sehen - sie benötigen jedoch auch jeweils ein Abo des Anbieters:

► Das erste Sonntagsspiel im Eurosport-Player sehen (Abo)

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Bundesliga-Spiel könnt ihr auch live anhören

Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

Die Regionalsender der ARD schalten immer wieder zu den Sonntagsspielen. So können Fans die Spiele zwar nicht komplett im Radio verfolgen, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

