Sofia von Schweden: Zwei Monate nach der Geburt strahlend schön

Die Babypause ist schon wieder vorbei! Zwei Monate nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Prinz Gabriel hat sich Prinzessin Sofia von Schweden (32) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Carl Philip (38) besuchte sie am Freitagabend eine Charity-Veranstaltung in Stockholm. Für ihren gemeinsamen Ausgeh-Abend hatte sich die 32-Jährige für eine elegante Outfit-Kombination entschieden.

Sofia trug eine goldglänzende Polka-Dot-Bluse aus Seide und dazu einen schwarzen bodenlangen Rock, der ebenfalls aus Seide war. Für einen extravaganten Hingucker sorgte der Kragen der Bluse, der aus hochgestellten Rüschen gefertigt war. Ihre braunen Haare fielen ihr seitlich in großen Locken über die rechte Schulter. Am Arm von Prinz Carl Philip strahlte sie in die Kameras der Fotografen - offenbar macht Familienglück wirklich schön!

