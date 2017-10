Prinz Harrys Freundin Meghan Markle: So ähnlich ist sie Prinzessin Diana

Seit etwa 18 Monaten sind Meghan Markle (36, "Suits") und Prinz Harry (33) nun schon ein Paar. Während die US-Schauspielerin in den vergangenen Monaten regelmäßig mit Herzogin Kate (35) verglichen wurde, weist Antonia Hoyle in der "Daily Mail" auf eine andere Ähnlichkeit hin: Markle sei mehr wie Prinzessin Diana (1961-1997), heißt es da. Harrys Mutter starb vor 20 Jahren bei einem Autounfall. Dianas Hochzeit mit Prinz Charles (68) soll sich Meghan Markle angeblich als Kind in Dauerschleife angesehen haben.

Hier sehen Sie Meghan Markle bei der Arbeit

Wohltätige Arbeit

Eine Gemeinsamkeit zwischen Prinzessin Diana und Markle werde auf Bildern von Indien-Reisen der zwei Frauen deutlich: Beide tragen Weiß und den traditionell roten Punkt auf der Stirn. Genau wie für Diana scheint auch für die US-Schauspielerin zudem wohltätige Arbeit sehr wichtig zu sein. Harrys Mutter soll dabei für Meghan schon als junges Mädchen ein wichtiges Vorbild gewesen sein. Heute ist der "Suits"-Star unter anderem für UNICEF im Einsatz.

Der Style

Auch was modische Accessoires angeht, scheint Markle sich ein Beispiel an der verstorbenen Prinzessin genommen zu haben. Aktuelle Beispiele laut der "Daily Mail": ein brauner Mantel und eine Cartier-Uhr, die man so ähnlich schon bei Diana gesehen hat. Dazu kommt offenbar die Vorliebe für Jeans sowie Oversize-Shirts und Blazer, in denen die beiden Frauen schon abgelichtet wurden.

Wenn es um die Auftritte auf dem roten Teppich geht, darf beziehungsweise durfte es bei beiden Damen etwas luxuriöser sein: Designer-Mode, die nicht besonders schrill daherkommt, scheint auch Markle zu mögen. Und wenn die Fotografen mal keine Bilder machen sollen? Dann trug Diana stets ein Baseballcap und auch Harrys Freundin soll eigentlich nie ohne dieses Accessoire unterwegs sein. Weitere Ähnlichkeiten seien Markles Vorliebe für handgeschriebene Briefe und Karten, für Sport und gesunde Ernährung.