Kit Harington kennt das "Game of Thrones"-Ende - das sagt er darüber

Jon Schnee ist nicht länger ahnungslos. Wie Kit Harington (30) in der BBC-Sendung "The One Show" verraten hat, weiß er inzwischen, was in der allerletzten "Game of Thrones"-Folge passieren wird. "Wir haben das Drehbuch letzte Woche gelesen, also weiß ich jetzt alles", sagte er. Das Ende zu lesen, habe ihn emotional sehr berührt. "Am Schluss habe ich geweint", so der Schauspieler. "Man muss schließlich bedenken, dass sich acht Jahre lang niemand mehr als wir damit beschäftigt hat."

"Game of Thrones" habe ihn schließlich nun über sehr lange Zeit begleitet. "Es ist eine Institution, länger andauernd als alle Institutionen, in denen ich jemals war. Schule, Schauspielschule und so weiter. Ich werde ein bisschen weinerlich, wenn ich darüber nachdenke", gab Harington zu. "Es wird ein seltsames Jahr werden, zu jedem Tschüss zu sagen und die letzten Szenen mit dieser und jener Person zu haben. Man hängt nicht nur selbst daran, eine Menge Leute weltweit hängen daran."

Was passiert mit Jon Schnee?

Was das Ende von Jon Schnees Geschichte anbelangt, habe er sich strengster Geheimhaltung verpflichtet: "Mir wurde gesagt 'Erzähl niemandem, dass du gerade drehst! Mach keine Fotos in Belfast. Mach nichts davon.' Es ist unter Verschluss!" Die Fans müssen sich also wohl noch in Geduld üben...