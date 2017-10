Oben-ohne-Foto: Was hat Justin Bieber bloß mit seinem Oberkörper gemacht?

Bisher prangten auf seinem Oberkörper ein Löwe, ein Bär, ein Kreuz und ein Adler. Doch das war Justin Bieber (23, "What Do You Mean?") offenbar nicht genug. Auf Instagram postete der kanadische Mädchenschwarm ein neues Oben-ohne-Spiegelfoto und was darauf zu sehen ist, dürfte den einen oder anderen Fan durchaus schockieren. Denn der Sänger hat sich, wie es aussieht, in der letzten Zeit seinen kompletten Oberkörper tätowieren lassen.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Oct 21, 2017 at 7:34am PDT

Das Selfie sowie ein kurzes Video, in dem seine neuen Tattoos in Nahaufnahme zu sehen sind, ließ der 23-Jährige unkommentiert. Zum Vergleich: Anfang Oktober postete er ebenfalls ein Spiegelselfie, auf dem sein durchtrainierter Oberkörper unter einer offenen Kapuzenjacke hervorlugt. Auf dem alten Schnappschuss ist sein Sixpack noch frei von Verzierungen.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Jul 23, 2017 at 5:50pm PDT

Was soll das bloß darstellen?

Was genau nun auf seiner Haut abgebildet ist, lässt sich auf den neuen Aufnahmen nur schlecht erkennen. Auch so mancher Fan zeigte nur wenig Begeisterung für Justins neuen Look: "Dieser Tattoo-Künstler gehört verhaftet", kommentierte ein Follower. Ob Biebs neue Freundin Paola Paulin (26) das auch so sieht?